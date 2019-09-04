В Красноярске в рамках фестиваля «Театральный синдром» детям покажут лучшие спектакли
Со 2 по 11 сентября в Красноярске проходит фестиваль «Театральный синдром. Детский мир». Его организаторами являются Фонд Михаила Прохорова и Красноярский Театр юного зрителя. В этом году в рамках фестиваля будут представлены детские спектакли лучших российских театров и зарубежных театров.
Хабаровский театр юного зрителя привез в наш город спектакль по книге Мони Нильсон-Брэнстрем «Цацики идёт в школу». Его дают в Культурном центре на Свободном – ГорДК. Это история маленького мальчика Цацики, вместе с которым зрителю предстоит испытать все радости и огорчения школьного мира. Постановка сделана с хорошей порцией юмора, так что зрителям гарантирован заряд позитива и хорошего настроения, особенно когда спектакль превращается в рок-концерт.
КОНКРЕТНО:
Когда: 5 и 6 сентября – в 19:00 часов, 6 сентября - 15:00 часов, 7 сентября – в 14.00 часов.
Возрастная категория: 6+
Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта
Где: ГорДК, проспект Свободный, 48
Билеты: 300 рублей, за наличный расчет. Приобрести можно на ресепшене в здании.
Телефон для справок: (391) 244-56-37.
ИСТОЧНИК KP.RU