2019-09-04T09:53:52+03:00
Звезды

В Красноярске в рамках фестиваля «Театральный синдром» детям покажут лучшие спектакли

Три дня на сцене ГорДК «Цацики идёт в школу»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в рамках фестиваля «Театральный синдром» детям покажут лучшие спектакли. Фото: пресс-служба Фонда Михаила ПрохороваВ Красноярске в рамках фестиваля «Театральный синдром» детям покажут лучшие спектакли. Фото: пресс-служба Фонда Михаила Прохорова
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Со 2 по 11 сентября в Красноярске проходит фестиваль «Театральный синдром. Детский мир». Его организаторами являются Фонд Михаила Прохорова и Красноярский Театр юного зрителя. В этом году в рамках фестиваля будут представлены детские спектакли лучших российских театров и зарубежных театров.

Хабаровский театр юного зрителя привез в наш город спектакль по книге Мони Нильсон-Брэнстрем «Цацики идёт в школу». Его дают в Культурном центре на Свободном – ГорДК. Это история маленького мальчика Цацики, вместе с которым зрителю предстоит испытать все радости и огорчения школьного мира. Постановка сделана с хорошей порцией юмора, так что зрителям гарантирован заряд позитива и хорошего настроения, особенно когда спектакль превращается в рок-концерт.

КОНКРЕТНО:

Когда: 5 и 6 сентября – в 19:00 часов, 6 сентября - 15:00 часов, 7 сентября – в 14.00 часов.

Возрастная категория: 6+

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта

Где: ГорДК, проспект Свободный, 48

Билеты: 300 рублей, за наличный расчет. Приобрести можно на ресепшене в здании.

Телефон для справок: (391) 244-56-37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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