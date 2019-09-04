2019-09-04T09:54:56+03:00
Происшествия

В Красноярске в суд передали громкое дело застройщиков «Златоулочки»

Их обвиняют в хищении 400 миллионов рублей инвесторов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярск в суд передали громкое дело застройщиков «Златоулочки». Фото: пресс-служба краевой прокуратурыВ Красноярск в суд передали громкое дело застройщиков «Златоулочки». Фото: пресс-служба краевой прокуратуры
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В Красноярске в суд передали громкое дело застройщиков «Златоулочки». Руководителей двух компаний – «Злата» и «Золотая горка» обвиняют в том, что они под предлогом строительства загородного поселка похитили у инвесторов более 400 тысяч рублей. Отметим, что дело «Златоулочки» входит в список громких скандалов, связанных с обманутыми дольщиками, который разразился в Красноярске в начале этого года. Было возбуждено несколько уголовных дел в отношении руководителей строительных фирм, часть дел еще расследуется.

- Надзор за расследованием этого уголовного дела осуществлялся прокуратурой края, поскольку преступление имеет повышенный общественный резонанс ввиду грубого нарушения прав и законных интересов более 200 граждан и организаций, не получивших в собственность оплаченные ими индивидуальные жилые дома и квартиры, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сложность расследования заключалась в том, что необходимо было провести большое количество судебных экспертиз. Отсутствовали бухгалтерские документы. А сами обвиняемые пытались ввести следователей в заблуждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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