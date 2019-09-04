2019-09-04T09:08:25+03:00
Общество

Красноярская мэрия пообещала предоставить места дошколятам в детских садах вне очереди

Оплачивать места в муниципальном и частном учреждении родители будут одинаково
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярская мэрия пообещала предоставить места дошколятам в детских садах вне очередиКрасноярская мэрия пообещала предоставить места дошколятам в детских садах вне очередиФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярская мэрия пообещала предоставить места дошколятам в детских садах вне очереди. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, в частных детских садах сейчас есть более 400 мест, которые планируют отдать именно дошколятам. Однако размер оплаты в частном садике будет таким же, как и в муниципальном – 1 641 рубль в месяц. Остальное компенсируется за счет бюджета города (кроме дополнительных платных занятий – их родители оплачивают самостоятельно).

- Для получения путевки необходимо обратиться в территориальный отдел главного управления образования по месту жительства, - поясняет руководитель главного управления образования города Татьяна Ситдикова. – Большинство учреждений находятся в микрорайонах с массовой жилой застройкой, в которых не хватает муниципальных садов. Частные садики находятся на Взлетке, в Северном, Покровке, Студгородке и других.

Добавим, что муниципальное партнерство с частными детскими садами работает уже 5 лет. Приобретено почти 3,5 тысячи мест. 20 садиков получили лицензии. На льготных условиях ребятишек принимают более чем в 80 учреждениях. За каждого ребенка частный детский сад получает до 9 тысяч рублей из городского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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