2019-09-04T08:48:38+03:00
Общество

В конце первой недели сентября в Красноярский край придут заморозки

Об этом предупредили в МЧС
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В конце первой недели сентября в Красноярский край придут заморозкиВ конце первой недели сентября в Красноярский край придут заморозкиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В конце первой недели сентября в Красноярский край придут первые заморозки. Об этом предупреждают специалисты МЧС на основе прогнозов Среднесибирского УГМС. Жители краевого центра, возможно, не особо почувствуют это на себе, все-таки в большом городе все равно на несколько градусов теплее. Но на окраинах будет ощутимо. В земледельческой зоне центральных и южных районов края температура воздуха ночью опустится до отметки 0, -2 градуса. Хотя днем столбик термометра по-прежнему будет показывать до +15, +20 градусов.

Также 5 сентября ночью и утром в Туруханском районе, в Эвенкии, в центральных и южных районах Красноярского края местами туман, на северо-востоке центральных районов местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

В целом прогнозы таковы, что в конце сентября средние температуры будут ниже среднегодовых. А в народе говорят: зима придет раньше обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске в рамках фестиваля «Театральный синдром» детям покажут лучшие спектакли
В Красноярске в суд передали громкое дело застройщиков «Златоулочки»
Красноярская мэрия пообещала предоставить места дошколятам в детских садах вне очереди
В Хакасии мужчина надругался над спящим товарищем
Для красноярского аэропорта «Черемшанка» приобретут три новых самолета
В Красноярске уволили главного по молодежной политике
В Красноярском крае заплутали две грибницы и попросили полицейских их найти
Около 10 млн рублей направили на благотворительность в Хакасии предприятия угольной отрасли
Жители Красноярска поставили рекорд по количеству засоров городской канализации
Городские власти забирают землю на набережной, выданную под строительство высоток
Головной офис РУСАЛа переезжает в Красноярск
В Норильске пилота «Робинсона» оштрафовали за посадку во дворе жилого дома
В Красноярске владельцы замороженной стройки продолжают продавать квартиры дольщикам
Неизвестный попросил из-за низкого дохода лишить детей депутата горсовета Красноярска
Мыли золото. Охотники нашли в 6-метровой яме в тайге двух мертвых мужчин
В Красноярском крае 4-летний мальчик погиб от взрыва неисправного газового баллона в машине отца
На лесной форум в Красноярске прибыли представители 28 регионов России
Красноярский «Командор» в суде отстоял право использовать свое название
Повисла на бордюре. Жительница Красноярска неудачно выехала со двора дома по тротуару
В Красноярске 609 погибших деревьев начали по гарантии менять на новые
В Красноярске подростки поглумились над памятником погибшим спецназовцам
По 2 000 за адрес. СК возбудил дело на полицейских, сдававших контакты ритуальщикам
В конце недели первые заморозки придут в Красноярск
«Сибиряк»  решил отсудить у СФУ 80 миллионов рублей за допработы по строительству объекта Универсиады
Мэр Красноярска объединил дорожников и ритуальщиков в одно предприятие