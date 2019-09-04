В конце первой недели сентября в Красноярский край придут заморозки

СЕГОДНЯ 08:48 2019-09-04T08:48:38+03:00

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В конце первой недели сентября в Красноярский край придут первые заморозки. Об этом предупреждают специалисты МЧС на основе прогнозов Среднесибирского УГМС. Жители краевого центра, возможно, не особо почувствуют это на себе, все-таки в большом городе все равно на несколько градусов теплее. Но на окраинах будет ощутимо. В земледельческой зоне центральных и южных районов края температура воздуха ночью опустится до отметки 0, -2 градуса. Хотя днем столбик термометра по-прежнему будет показывать до +15, +20 градусов.

Также 5 сентября ночью и утром в Туруханском районе, в Эвенкии, в центральных и южных районах Красноярского края местами туман, на северо-востоке центральных районов местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

В целом прогнозы таковы, что в конце сентября средние температуры будут ниже среднегодовых. А в народе говорят: зима придет раньше обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU