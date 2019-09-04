2019-09-04T09:49:53+03:00
Происшествия

В Хакасии мужчина надругался над спящим товарищем

В скором времени состоится суд
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии мужчина надругался над спящим товарищем с тяжкими последствиямиВ Хакасии мужчина надругался над спящим товарищем с тяжкими последствиямиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ширинском районе Хакасии мужчина надругался над спящим товарищем. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасского следкома, расследование уголовного дела завершено, подозреваемому предъявлено официальное обвинение.

Согласно материалам дела 25 мая этого года 44-летний житель поселка Шира пригласил к себе домой 33-летнего приятеля. Выпили много, в результате гость уснул на диване. А хозяин дома воспользовался его беспомощным состоянием.

- Удовлетворяя свои сексуальные потребности, подозреваемый совершил в отношении потерпевшего иные действия сексуального характера, причинив тяжкий вред его здоровью и нарушив его право на половую неприкосновенность и половую свободу личности, - прокомментировали в пресс-службе следкома.

Потерпевшему потребовалась помощь медиков. В скором времени состоится судебное разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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