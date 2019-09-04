СЕГОДНЯ 08:05 2019-09-04T08:05:35+03:00

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Для красноярского аэропорта «Черемшанка» приобретут три новых самолета Ил-114-300. Генеральный директор авиакомпании «КрасАвиа», которая базируется в «Черемшанке», Андрей Егоров уже подписал соглашение во время прошедшего Международного авиационно-космического салона 2019, сообщает интернет-издание newslab.ru.

Новые воздушные суда – это модернизированная альтернатива существующим самолетам Ан-24 и Ан-26.

- Они спроектированы с участием инженеров «КрасАвиа». Эти модели имеют повышенную шумоизоляцию, приспособлены для работы в условиях низких и сверхнизких температур в районах крайнего севера, а также под существующую инфраструктуру малых аэропортов Красноярского края, - рассказали в пресс-службе компании.

Первый самолет поступит в Красноярск в 2024 году. А пока для них будут готовить базу в аэропорту. Добавим, что из "Черемшанки" осуществляются внутренние авиарейсы по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU