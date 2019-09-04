В Красноярске уволили главного по молодежной политике

СЕГОДНЯ 07:37 2019-09-04T07:37:19+03:00

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Из правительства Красноярского края уводили руководителя агентства по молодежной политике и реализации программ общественного развития Сергея Егорова. Об этом стало известно накануне, соответствующий документ 2 сентября подписал губернатор Красноярского края Александр Усс, сообщает информационное агентство «Запад24».

Известно, что Сергей Егоров сам написал заявление об увольнении. Причины не называются. У него был заключен трехлетний контракт с 27 марта 2017 года, но условия трудового договора допускают увольнение чиновника по соглашению сторон.

Пока что Сергея Егорова на посту руководителя агентства заменит его заместитель Виктор Коломиец. А вот кто займет кресло на постоянной основе, пока доподлинно неизвестно. Есть информация, что пост прочат Денису Антонову, ныне – заместителю главы департамента социального развития администрации Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU