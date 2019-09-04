В Красноярском крае заплутали две грибницы и попросили полицейских их найти

СЕГОДНЯ 06:50 2019-09-04T06:50:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Абанском районе края заплутали две грибницы. Одной 55 лет, другой 59. Подруги отправились в лес, в район села Петропавловка. Вроде и места давно знают, однако найти обратную дорогу не смогли. Женщины поступили предусмотрительно, когда взяли с собой в лес сотовый телефон. Набрали номер полиции и рассказали, что с ними произошло.

В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что на место тут же направился дежурный наряд патрульно-постовой службы. Полицейские держали связь с женщинами, уточняли, где те находятся, направляли, куда нужно выходить, непрерывно сигналили.

Понадобился целый час, чтобы женщины, наконец, выбрались к спецавтомобилю. Как выяснилось, они забрели на расстояние более 10 километров от Абана. Сотрудники полиции привезли женщин домой. Добавим, что обе не пострадали во время своего небольшого экстремального путешествия.

ИСТОЧНИК KP.RU