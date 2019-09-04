Жители Красноярска поставили рекорд по количеству засоров городской канализации
Жители Красноярска поставили рекорд по количеству засоров городской канализации. Обычно самым проблемным месяцем считается январь, когда в унитаз выбрасываются все недоеденные салаты, мусор от мишуры и новогодних елок. Но на сей раз август превзошел все ожидания.
- В августе слесари «КрасКома» чистили трубопроводы и колодцы 1443 раза, что на 120 засоров больше чем в январе. На этот раз трубы канализации забивались очистками кабачков, баклажанов, помидоров, ягодным жмыхом и прочим мусором, образующимся во время консервирования овощей и фруктов, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе компании.
С начала года под большим давлением было промыто 115,6 километров сетей водоотведения. Вручную пришлось очистить 5570 колодцев, устранено 8852 засора. 90 % причин засора – человеческий фактор, нарушение элементарных правил пользования канализацией.
ИСТОЧНИК KP.RU