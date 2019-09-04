СЕГОДНЯ 05:39 2019-09-04T05:39:21+03:00

А вместе с ним и более 300 сотрудников

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Головной офис РУСАЛа переезжает в Красноярск. Об этом сообщает раз изданий со ссылкой на генерального директора компании Евгения Никитина. Случится это уже в ближайшее время, в 2019 – 2020 годах. Вместе с офисом переезд коснется около трех сотен сотрудников. Либо их будут набирать в Красноярске.

Об этом же «Комсомольская правда»-Красноярск сообщала в июле прошлого года, когда и было принято решение.

Причина такого решения проста: в Красноярском крае находятся крупнейшие предприятия компании – Красноярский алюминиевый, Богучанский алюминиевый завод, Ачинский глиноземный. В соседних регионах – Саяногорский, Братский, Иркутский алюминиевые заводы и несколько профильных предприятий. Да и сам гендиректор руководит огромной компанией из Красноярска. Поэтому логика решения вполне понятна.

По словам руководства, процесс переезда займет время, ведь нужно будет оборудовать рабочее пространство для каждого подразделения, предусмотреть комплекс адаптации и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU