2019-09-04T05:39:21+03:00
Общество

Головной офис РУСАЛа переезжает в Красноярск

А вместе с ним и более 300 сотрудников
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Головной офис РУСАЛа переезжает в Красноярск. Фото: соцсетиГоловной офис РУСАЛа переезжает в Красноярск. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Головной офис РУСАЛа переезжает в Красноярск. Об этом сообщает раз изданий со ссылкой на генерального директора компании Евгения Никитина. Случится это уже в ближайшее время, в 2019 – 2020 годах. Вместе с офисом переезд коснется около трех сотен сотрудников. Либо их будут набирать в Красноярске.

Об этом же «Комсомольская правда»-Красноярск сообщала в июле прошлого года, когда и было принято решение.

Причина такого решения проста: в Красноярском крае находятся крупнейшие предприятия компании – Красноярский алюминиевый, Богучанский алюминиевый завод, Ачинский глиноземный. В соседних регионах – Саяногорский, Братский, Иркутский алюминиевые заводы и несколько профильных предприятий. Да и сам гендиректор руководит огромной компанией из Красноярска. Поэтому логика решения вполне понятна.

По словам руководства, процесс переезда займет время, ведь нужно будет оборудовать рабочее пространство для каждого подразделения, предусмотреть комплекс адаптации и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около 10 млн рублей направили на благотворительность в Хакасии предприятия угольной отрасли
Жители Красноярска поставили рекорд по количеству засоров городской канализации
Городские власти забирают землю на набережной, выданную под строительство высоток
В Норильске пилота «Робинсона» оштрафовали за посадку во дворе жилого дома
В Красноярске владельцы замороженной стройки продолжают продавать квартиры дольщикам
Неизвестный попросил из-за низкого дохода лишить детей депутата горсовета Красноярска
Мыли золото. Охотники нашли в 6-метровой яме в тайге двух мертвых мужчин
В Красноярском крае 4-летний мальчик погиб от взрыва неисправного газового баллона в машине отца
На лесной форум в Красноярске прибыли представители 28 регионов России
Красноярский «Командор» в суде отстоял право использовать свое название
Повисла на бордюре. Жительница Красноярска неудачно выехала со двора дома по тротуару
В Красноярске 609 погибших деревьев начали по гарантии менять на новые
В Красноярске подростки поглумились над памятником погибшим спецназовцам
По 2 000 за адрес. СК возбудил дело на полицейских, сдававших контакты ритуальщикам
В конце недели первые заморозки придут в Красноярск
«Сибиряк»  решил отсудить у СФУ 80 миллионов рублей за допработы по строительству объекта Универсиады
Мэр Красноярска объединил дорожников и ритуальщиков в одно предприятие