СЕГОДНЯ 04:55 2019-09-04T04:55:10+03:00

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В Норильске пилота вертолета «Робинсон» оштрафовали за посадку в неположенном месте. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, нарушителя вычислили по соцсетям. Специалисты мониторили интернет и обнаружили видео, на котором вертолет Robinson R66 приземляется на территорию возле жилого дома на улице Первомайской. При этом рядом много людей, мамы с колясками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/729907" frameborder="0"></iframe> В Норильске пилота «Робинсона» оштрафовали за посадку во дворе жилого дома.

В результате никто и ничто не пострадало. Но по закону такие маневры без особой необходимости запрещены. Была проверка, установлено, что посадку пилот совершил, не имея на то разрешения из администрации Норильска. Принадлежит воздушное судно компании «Логистик Транс Сервис». Поэтому пилота оштрафовали на 2 тысяч рублей – за нарушение воздушного пространства. А гендиректору тоже пришлось ответить за действия своего сотрудника.

ИСТОЧНИК KP.RU