СЕГОДНЯ 15:40 2019-09-03T15:40:16+03:00

Мыли золото. Охотники нашли в 6-метровой яме в тайге двух мертвых мужчин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Двух мертвых мужчин обнаружили в соскресенье, 1 сентября, в 100 километрах от села Каратузское. Непролазная тайга, 6-метровая яма, а на дне - мертвые люди... без видимых следов насильственной смерти. Разобраться в том, что же произошло, будут следователи ГСУ СКР по Красноярскому краю. Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.105(убийство). Пока известно немногое: нашли погибших охотники, сообщили, куда следует.

- Прибывшие на место следователи осмотрели место происшествия, установив, что на дне ямы имеется бензиновая водяная помпа, которая откачивала грунтовые воды, при этом выделялся угарный газ, - пояснили в аъпресс-службе регионального Следкома. - Предположительно, погибшие занимались незаконной добычей золота и могли отравиться парами угарного газа.

Погибшие были из Абакана и Минусинска. Сейчас судмедэксперты устанавливают точную причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU