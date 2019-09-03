2019-09-03T15:09:10+03:00
Происшествия

В Красноярском крае 4-летний сын погиб от взрыва газового баллона в машине отца

Врачам не удалось спасти малыша, несмотря на все усилия
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярском крае 4-летний сын погиб от взрыва газового баллона в машине отцаВ Красноярском крае 4-летний сын погиб от взрыва газового баллона в машине отцаФото: Мария ЛЕНЦ
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Поездка семьи за новым газовым баллоном окончилась трагедией. Погиб 4-летний мальчик. Все случилось в Ужуре, 20 августа прошлого года. 43-летний мужчина решил поменять газовый баллон дома. Обычный, на 50 литров. Закинул старый в багажник и вместе с детьми (6-летней девочкой и 4-летним мальчиком) отправился на газовый участок. Баллон ему заменили на новый, который он также положил в багажник Тойоты Филдер. По дороге домой, на Горького, мужчина услышал характерный звук - газ выходил из баллона. Он остановил машину, а когда начал открывать багажник, чтобы проверить, раздался взрыв.

- В результате ожоги получил 43-летний водитель и двое его детей, 6-летняя девочка и 4-летний мальчик. Все пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение районной больницы. 21 августа 2018 года в утреннее время, не смотря на все усилия врачей, мальчик скончался, - рассказали Комсомольской правде-Красноярск в краевом главке СК.- . По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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