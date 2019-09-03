2019-09-03T14:51:33+03:00
Экономика

На лесной форум в Красноярске прибыли представители 28 регионов России

Предприятия края подписали Лемную хартию, по которой обязуются ответственно относитьсяк лесопользованию
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На лесной форум в Красноярске прибыли представители 28 регионов РоссииНа лесной форум в Красноярске прибыли представители 28 регионов РоссииФото: Мария ЛЕНЦ
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Национальный лесной форум в Красноярске собрал почти 600 ведущих экспертов отрасли из 28 регионов России. Среди прочего на форуме обсуждались важнейшие для лесной отрасли края вопросы: декриминализация (не секрет, что в этой сфере в последнее время скандал на скандале), противодействие черным лесорубам, незаконно заготавливающим и торгующим древесиной. Более того, семь предприятий края подписали Лесную хартию, по которой обязуются с ответственностью относиться к богатству региона. Губернатор Красноярского края Александр Усс подчеркнул значимость документа.

- Это очень важно, что лесопользователи сами хотят большей прозрачности и большей цивилизованности. Но эти требования должны быть одинаковыми ко всем компаниям, - отметил Александр Усс.

Помимо декриминализации речь также шла о масштабном восстановлении лесов и работе по утилизации отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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