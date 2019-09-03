2019-09-03T13:35:50+03:00
Общество

Повисла на бордюре. Жительница Красноярска неудачно выехала со двора дома по тротуару

На то, что впереди обрыв ей было наплевать
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Повисла на бордюре. Жительница Красноярска неудачно выехала со двора на по тротуару Фото: соцсетиПовисла на бордюре. Жительница Красноярска неудачно выехала со двора на по тротуару Фото: соцсети
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Жительница Красноярска решила, наплевав на условности, выехать со двора в Железнодорожном районе города (Новосибирская, 44) по тротуару. Нет, ну а что, нельзя что ли?! То, что тротуар заканчивается высоким бордюром, женщине, видимо, было неизвестно, или глубоко безразлично. Поэтому, доехав до края, она решила форсировать бордюр. И... синяя иномарка крепко села на него днищем. Смешные снимки происшествия уже выложили в соцсети.

В оправдание водителя красноярцы говорят, что в этом дворе выезд легко перепутать с тротуаром. Видимо, именно это и случилось - женщина просто перепутала. Это, впрочем, не мешало ей сдать назад, когда стало понятно, что выехать она пытается все-таки по тротуару. Но дама решила не сдаваться, за что и поплатилась. Сколько провисела на бордюре машина - неизвестно. Красноярцы говорят, что, в конце концов, иномарку сняли, и с места происшествия она уехала своим ходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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