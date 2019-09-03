СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-03T12:42:22+03:00

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В Красноярске 609 погибших деревьев начали по гарантии менять на новые, сообщает администрация города. Напомним, высажено было 13 111 деревьев - их посадка оплачена бюджетом Красноярска. В данный момент специалисты УДИБ (Управление дорог, инфраструктуры и благоустройста) проверили, как прижились 11 224 деревца - примерно 85 процентов от высаженных. Уже известно, что прижиться не смогли 609 саженцев, или 5 процентов от числа тех, что проверили.

В мэрии говорят, что все неприжившиеся деревья обязательно заменят на новые. Сделать это должен подрядчик работ за собственный счет, так как на каждое дерево имеется гарантия. При этом порода и размер дерева должны быть аналогичными. Заменить деревья подрядчик должен осенью. Управление зеленого строительства, к слову, уже ведет высадку. Пришлось поменять 13 сосен у «Платинум Арены», 21 сосну и 10 березок на Татышеве. Но это не все. Также замена пройдет в Черемушках и Советском районе. Отметим также, что на каждое дерево дается гарантия в 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU