В Красноярске подростки поглумились над памятником погибшим спецназовцам
В Красноярске подростки поглумились над памятником погибшим бойцам спецназа, который установлен неподалеку от ТЦ «Красноярье». Компания девушек решила развлечься: одна из них под ржач подружек полезла на памятник, видимо, с целью поцеловать.
В Красноярске подростки поглумились над памятником погибшим спецназовцам.Видео: соцсети
- Я не дотягиваюсь, - орет девушка на видео, едва не затоптав высаженные у монумента цветы. Затем девушка берет сорванный, видимо, здесь же цветок, тычет им в лицо воину. Роняет.
- Ну, положи на место, - хохоча, советует ей подруга...
Мемориал погибшим в локальных войнах бойцам спецназа открыт в Красноярске в феврале этого года при поддержке ветеранских организаций Братство краповых беретов – Витязь и Ветераны спецподразделений. Скульптура представляет собой трех солдат, которые отправляются в бой. Протопипом центральной фигуры стал капитан отряда спецназа «Росич» Юрий Натальченко. Он погиб в Чечне, в 2000 году. Посмертно награжден орденом Мужества.
Его-то и пыталась облобызать школьница...
ИСТОЧНИК KP.RU