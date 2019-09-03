СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-03T12:28:42+03:00

Под ржач и веселье одна из девушек лезла на монумент, пытаясь поцеловать [видео]

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В Красноярске подростки поглумились над памятником погибшим бойцам спецназа, который установлен неподалеку от ТЦ «Красноярье». Компания девушек решила развлечься: одна из них под ржач подружек полезла на памятник, видимо, с целью поцеловать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/729753" frameborder="0"></iframe> В Красноярске подростки поглумились над памятником погибшим спецназовцам.Видео: соцсети

- Я не дотягиваюсь, - орет девушка на видео, едва не затоптав высаженные у монумента цветы. Затем девушка берет сорванный, видимо, здесь же цветок, тычет им в лицо воину. Роняет.

- Ну, положи на место, - хохоча, советует ей подруга...

Мемориал погибшим в локальных войнах бойцам спецназа открыт в Красноярске в феврале этого года при поддержке ветеранских организаций Братство краповых беретов – Витязь и Ветераны спецподразделений. Скульптура представляет собой трех солдат, которые отправляются в бой. Протопипом центральной фигуры стал капитан отряда спецназа «Росич» Юрий Натальченко. Он погиб в Чечне, в 2000 году. Посмертно награжден орденом Мужества.

Его-то и пыталась облобызать школьница...

ИСТОЧНИК KP.RU