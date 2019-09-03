В конце недели первые заморозки придут в Красноярск

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-03T11:19:29+03:00

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Спасатели и метеорологи предупредили о первых серьезных заморозках в Красноярске и крае. В ночь на пятницу, 6 сентября, температура воздуха может резко опуститься до минус 2 градусов. Если урожай на дачах еще собран не до конца, лучше позаботиться о нем заранее и укрыть грядки. Ну, или собрать - пора все-таки, осень на дворе.

К слову, похолодание затронет в основном центральные и южные районы края. Речь о Красноярск,е Железногорске, Дивногорске, в южных - о Минусинске, Шушенском и Курагино. Особенно похолодает в полях, так что информация - на заметку и сельхозтоваропроизводителям.

Ранее метеорологи сообщали, что всю неделю в краевом центре ожидается прохладная погода. Переменная облачность, дожди, возможны грозы. Постепенно тепло уходит из региона. Среднесуточные температуры, кстати, соответстуют нормам для начала осени.

ИСТОЧНИК KP.RU