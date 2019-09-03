Мэр Красноярска объединил дорожников и ритуальщиков в одно предприятие

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-03T10:05:06+03:00

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Дорожники и ритуальщики Красноярска теперь станут одним предприятием. Власти решили объединить САТП (Специальное автотанспортное предприятие) и МП «Ритуальные услуги». Распоряжение подписал глава города Сергей Еремин. Объединение двух структур проводится с целью «дальнейшего совершенствования системы оперативного управления муниципальными предприятиями». Еще одной причиной названо стремление рационализировать имеющиеся ресурсы у предприятий - кадровые и технические.

Согласно постановлению, реорганизацию проведут до февраля 2020 года. Проще говоря: объединенное предприятие займется не только дорожным ремонтом, но и станет копать могилы. Добавим, что ранее сообщалось о кризисе в МП «Ритуальные услуги». Прелприятие не конкурентоспособно, а о самоокупаемости здесь и речи нет. Что касается умерших без родственников, захоронением которых занимались работники предприятия, то теперь подряды на их захоронение будут проходить систему торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU