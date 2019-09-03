Реальные доходы жителей Красноярска снизились, а зарплата выросла

СЕГОДНЯ 09:28 2019-09-03T09:28:35+03:00

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Красноярские статистики проанализировали уровень жизни в регионе за последнее полугодие. По данным аналитиков, реальные доходы жителей края падают. За последнее полугодие они снизились на 1,1 процента. Среднедушевые доходы при этом выросли на 4,4 процента и составили 29 223,7 рублей. С чемтсвязана тенденция статистики не поясняют.

Что касается других, не менее важных цифр, то среднемесячная зарплата в регионе составляет 48 980,4 рубля. Этот показатель вырос на 7,6 процента. Пенсия в крае в среднем составляет 15 136,7 рублей (ее рост составил 5,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Вообще, пенсия выросла на 0,3 процента. Цены, правда, в магазинах тоже выросли - в среднем на 2 процента. Средний прожиточный минимум сейчас составляет 12 682 рубля. Если человек работает - 13425 рублей, если пенсионер - 9957 рублей в месяц. Минимум для ребенка - 13192 рубля в месяц.

- По сравнению со II кварталом 2018 года величина прожиточного минимума увеличилась на 8,6 процента, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU