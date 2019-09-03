Гигантская свекла и огромный арбуз. Детсадовцы в Красноярске вырастили урожай для зоопарка

СЕГОДНЯ 08:19 2019-09-03T08:20:56+03:00

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На огородах в детских садах Красноярска поспел урожай. И это вам не какая-нибудь чахлая капуста, да морковка. Это вполне себе хорошие овощи, достойные любого стола, рассказали в пресс-службе администрации Красноярска. Например, в детсаду № 12 небывалый урожай арбузов. Ребятишки не нарадуются на сладкие, сочные, с полосатыми кафтанами ягоды . Самый большой арбуз весит аж 4 килограмма - для Сибири размер более чем впечатляющий, не каждый дачник на своем участке такого урожая добиться может. А еще у ребятишек в этом году вымахала трехкилограммовая свекла: ее вырастили детском саду № 44 . На славу удалась морковка, кабачки, помидоры, тыквы, салат и редиска - эти овощи чаще всего выращивают в садиках.

Не каждый дачник сможет собрать такой урожай Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Казалось бы, пора и заготовки делать. Но сертификатов качества на овощи у малышей, по понятным причинам, нет. Так что весь урожай направят в Роев ручей. И ребятам радость, и животным вкусный стол на зиму. Кстати, растет все это на мини-огородах детских садов, в маленьких теплицах.

Арбуз-гигант весом в 4 килограмма Фото: пресс-служба администрации Красноярска

- Дети знакомятся с сезонными изменениями природы, приобщаются к труду, видят результат своей работы, - говорят воспитатели. - В конце дачного сезона ребятишки собирают собственноручно выращенные овощи.

ИСТОЧНИК KP.RU