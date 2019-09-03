СЕГОДНЯ 07:50 2019-09-03T07:51:22+03:00

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Аэропорт «Кызыл» официально получил статус международного, сообщил в своем официальноом аккаунте в соцсетях глава Тувы Шолбан Кара-оол. Соответствующее распоряжение подписал премьер России Дмитрий Медведев. С сентября воздушная гавань Тувы открыта для международных полетов.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол Фото: личная страница Шолбана Кара-оола

- Пока функция будет нерегулярной, по мере необходимости, - пояснил Кара-оол. - Но с ростом числа трансграничных маршрутов через Туву перейдем в постоянный режим. Зато уже сейчас пограничный пункт пропуска в нашем аэропорту заработает в статусе многостороннего, то есть. пользоваться им могут не только соседи-монголы, но и граждане других стран.

Отметим, что событию предшествовала долгая реконструкция аэропорта: взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и многого другого. Для республики событие, безусловно, значимое с точки зрения организации торговых и экономических связей с соседними странами.

ИСТОЧНИК KP.RU