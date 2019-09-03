СЕГОДНЯ 06:53 2019-09-03T06:53:36+03:00

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Пьяный житель Красноярска устроил ДТП на прокатном автомобиле. Все произошло в ночь на 3 сентября, в Сибирском переулке. Делимобиль, в котором находилось три человека, поворачивал с Октябрьского моста и врезался в отбойник. Как рассказали в ГИБДД, за рулем автомобиля находился 20-летний молодой человек. В его крови позднее обнаружили 0,85 промилле алкоголя. Также в салоне была девушка и еще один, тоже 20-летний, пассажир, которому понадобилась госпитализация. О степени и тяжести травм не сообщается. Девушку медики осмотрели на месте аварии.

Пользователи соцсетей говорят, что оба парня - студенты и, видимо, так крепко отметили начало учебного года, что едва остались живы. В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются госавтоинспекторы, виновнику грозит наказание - это не говоря о том, что машину парню придется восстанавливать за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU