2019-09-03T06:27:02+03:00
Общество

Вандалы разукрасили надписями историческое здание в центре Красноярска

На этот раз пострадала арка на проспекте Мира, 96
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Захар ЕнджиевскийФото: Захар Енджиевский
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Вандалы с завидным упорством продолжают переодически уродовать здания в Красноярске. На этот раз пострадала арка дома на проспекте Мира, 96. Когда-то здесь находился торговый дом Либмана. Здание построено еще в 1911 году, ему больше 100 лет. Снимки уродливых надписей опубликовал на своей странице в соцсети депутат горсовета Захар Енджиевский.

- Думаю, одной из причин является то, что вандалов не пугает наказание, грозящее за эти художества, - написал Енджиевский. - Возможно, более эффективной мерой стала бы обязанность собственноручно отмывать исписанные стены.

Напомним, что не так давно вандалы изрисовали своими художествами здание института искусств, где когда-то распологался доходный дом. Также стоит отметить, что наказание за такие действия, действительно, скромное - штраф. Также суды часто обязывают художников оплатить покраску здания. Однако возможные траты их не останавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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