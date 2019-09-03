2019-09-03T06:37:02+03:00
Общество

Красноярцы страдают от утренних пробок: большие заторы в Солнечном

Вероятно, заторы носят сезонный характер
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярцы страдают от утренних пробок почти во всех районах городаКрасноярцы страдают от утренних пробок почти во всех районах городаФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцы второй день мучаются в утренних пробках по дороге на работу. Горожане вернулись из отпусков, дачники - со своих участков, в школах начались занятия - в итоге, по утрам добираться на работу стало сложнее.

Утром 3 сентября почти во всех районах Красноярска зафиксировано затрудненное движение, сообщает Ньюслаб. Хуже всего с проездом было на левобережье: 9 мая, Шахтеррв, проспект Металлургов, Калинина, заторы на Высотной - в общем, почти везде были затруднения с проездом. Жителям правого берега Енисея трудно было добираться в центр по Коммунальному мосту, где тоже образовалась пробка.

Помимо сезонных проблем к пробкам, вероятнее всего, могли привести и дорожные ремонты, хотя в этом году ремонтная кампания в Красноярске не такая масштабная, как в прошлом. Тем не менее, некоторые изменения в схеме движения имеются. На Маерчака, например, - а это одна из самых восстребованных улиц города - полностью закрыта половина проезжей части. Особенно непросто жителям Солнечного. Люди сообщают, что к зданию новой школы утром почти не пробиться. Проблема в том, что жители Ольховой еще с вечера припарковали машины у дороги, заняв место. Родителям, которые привезли детей утром в школу, негде было оставлять автомобили, и они начали бросать машины прямо на проезжей части - начался коллапс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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