2019-09-03T06:05:41+03:00
Общество

Молодец, Сережа! В Хакасии четвероклассник спас тонущего 4-летнего малыша

За геройский поступок Сергея Карцева наградили на общешкольной линейке
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Сережа вместе со старшим братом спас 4-летнего малыша Фото: ГУ МВД по ХакасииСережа вместе со старшим братом спас 4-летнего малыша Фото: ГУ МВД по Хакасии
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Сережа Карцев учится в четвертом классе школы № 25 в Абакане. Совсем ребенок. Этим летом Сережка вместе с братом купался на реке Абакан в поселке Белый Яр - плавали, загорали, веселились. А чего еще ребятне летом делать.

На берегу было полно народа. В какой-то момент Сережа увидел, как 4-летнего малыша, который сильно глубоко зашел в воду, подхватило течением. Закричать ребенок не мог - барахтался пока его относило от берега. И Сережка рванул в воду. Подплыл к малышу, ухватил его и погреб к берегу. Казалось бы, откуда силы у 10-летнего мальчика? Но... Сережа активно занимается плаваньем, так что он, можно сказать, как рыба в воде.

На берегу оказалось, что ребенок уже нахлебался воды и не подает признаков жизни. Поэтому Серега вместе со старшим братом еще и первую помощь малышу оказали. Позднее взрослые и врачи так и сказали: все правильно сделал, Сережа. История уже начала забываться. Осень. Школа. В День знаний Сережа, конечно, отправился в школу. А на общешкольной линейке для него был сюрприз - парня наградили. И полиция вручила благодарность, и глава Хакасии Валентин Коновалов вручил. В общем, молодец, Сережа! Так держать!

ИСТОЧНИК KP.RU

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