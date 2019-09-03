В Красноярске к учебному году открыли две новых школы

СЕГОДНЯ 04:33 2019-09-03T04:33:49+03:00

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У кого-то вчера был только День знаний, а в Покровке и Нанжуль-Солнечном ребятишки еще и в новые школы пошли. В Покровке открыли школу № 155, в Нанжуль-Солнечном заработала школа № 156. Оба здания построены, кстати, по типовому проекту - на 1280 учеников. Обе школы помогут решить проблему переполненности других школ в микрорайоне.

Школу в Солнечном, к слову, начали возводить еще в 2017 году, администрация города выкупила ее у частного инвестора. Каждая школа обошлась в сумму более миллиарда рублей: часть средств - из федерального бюджета, часть из краевого и городского. Конечно, обе школы хорошо укомплектованы. Здесь есть и удобные спортзалы, танцевальные классы, тренажерные залы, имеется даже школьный тир - для желающих научиться стрелять и для тех, кто участвует в военно-патриотических движениях.

Школы строятся в рамках нацпроекта «Образование». Кроме школ в Красноярске, в этом году построены школы в Канске, в деревне Петропавловка Курагинского района, а также в таймырском поселке Усть-Авам - на 100 школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU