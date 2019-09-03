2019-09-03T04:04:46+03:00
Общество

Красноярская полиция занялась собирающим пожертвования в автобусах благотворительным фондом

Проверка проводится по заявлению о мошенничестве
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярская полиция занялась собирающим пожертвования в автобусах благотворительным фондомКрасноярская полиция занялась собирающим пожертвования в автобусах благотворительным фондомФото: Мария ЛЕНЦ
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Полиция в Красноярске занялась проверкой регионального отделения фонда «Сильные дети» - та самая организация, волонтеры которой (как правило, подростки) собирают пожертвования в общественном транспорте. В городской полиции пояснили, что проверка проводится по заявлению одного из красноярцев. В полицию, к слову, пожаловался только один человек, но этого оказалось достаточно.

Волонтеров фонда в Красноярске видят часто. Молодые люди в синих передниках с прозрачными ящиками для денег стоят на остановках, ездят в автобусах. Как правило, в разговоры не вступают, иногда раздают какие-то документы - видимо, чтобы у людей не оставалось сомнений в законности их действий. К слову, волонтеры работают также и в Абакане (о чем неоднократно писали местные СМИ), Санкт-Петербурге, Уфе, Новосибирске. Что касается фонда, то он зарегистрирован в Новочебоксарске..К слову, на фонд регулярно поступают жалобы и в других городах России (в полицию, прокуратуру, налоговые органы), однако поборы в общественном транспорте продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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