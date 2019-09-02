СМИ: правительство России решило отказаться от Красноярского экономического форума

СЕГОДНЯ 16:26 2019-09-02T16:26:19+03:00

Его заменят на форум нацпроектов в разных городах

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Российские власти решили отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), который проводится с 2004 года. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева Олега Осипова. КЭФ могут заменить на форум национальных проектов в разных регионах страны.

Такое предложение выдвинул руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. Причем Дмитрий Медведев идею поддержал. Первый форум нацпроектов собираются организовать в апреле 2020 года, следующий в Нижнем Новгороде.

Ключевые темы нацпроектов - научные исследования, образование, здравоохранение, а также поддержка предпринимательства, развитие транспорта, энергетики.

Напомним, в 2004 году КЭФ посетили примерно 700 гостей, в 2019-м порядка 9 тысяч. В нынешнем году были подписаны соглашения почти на 600 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU