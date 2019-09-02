СМИ: правительство России решило отказаться от Красноярского экономического форума
Российские власти решили отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), который проводится с 2004 года. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева Олега Осипова. КЭФ могут заменить на форум национальных проектов в разных регионах страны.
Такое предложение выдвинул руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. Причем Дмитрий Медведев идею поддержал. Первый форум нацпроектов собираются организовать в апреле 2020 года, следующий в Нижнем Новгороде.
Ключевые темы нацпроектов - научные исследования, образование, здравоохранение, а также поддержка предпринимательства, развитие транспорта, энергетики.
Напомним, в 2004 году КЭФ посетили примерно 700 гостей, в 2019-м порядка 9 тысяч. В нынешнем году были подписаны соглашения почти на 600 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU