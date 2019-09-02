Что на самом деле слушают красноярцы: названы самые популярные песни

СЕГОДНЯ 15:05 2019-09-02T15:05:46+03:00

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Какие песни слушают в Красноярске? О пристрастиях горожан, составленных на основе плейлиста «Популярно в Красноярске» в сервисе «Яндекс.Музыка», узнала «Комсомолка».

Итак, на первой строчке рейтинга расположился трек «Грустный дэнс» от Artik & Asti. За ним следует Life от певицы Zivert. Замыкает тройку Вad guy в исполнении Billie Eilish. На четвертом месте - «Девочка-война» HammAli & Navai и пятое забрал Артур Пирожков со своим треком «Зацепила». Дальше по убывающей – «Витаминка» от Тимы Белорусских, NBA RSAC, снова Zivert «Зеленые волны», Dancin (Krono Remix) Aaron Smith и скандальный i_$uss производства группы «Ленинград».

Уже во второй десятке: «Инея» (это #2Маши), «Она меня целует» от «Руки вверх», «Morze» (Magnit & Slider), «Под гипнозом» Artik & Asti, «Аллея» от JONY, «Золото» (Kartashow & Мари Краймбрери), Believer группы Imagine Dragons, «Пуля-дура», о которой поет Лобода, и Numb, это Linkin Park.

- На самом деле это тест на возраст, - комментируют в соцсетях. – Если вы знаете, кто там на верхних строчках, можно только позавидовать. Возрасту, а не вкусу, конечно. Хотя толку спорить о пристрастиях?

ИСТОЧНИК KP.RU