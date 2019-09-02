«Морда такая, будто милостыню просит»: в Минусинске появился зеленый динозавр

СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-02T13:44:43+03:00

В Минусинске появился такой вот динозавр. Фото: Подслушано в Минусинске.

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В Минусинске Красноярского края замечен динозавр. Фигуру вертикального озеленения «поселили» на улице Народной, рассказывают в группе «Подслушано в Мингусинске». И местные жителями тут же потянулись к ней фотографироваться. А потом начали делиться впечатлениями в соцсетях:

- Вчера проходил и смотрел, как люди возле него фотографируются, реально вымрет так.

- Убогонько, но все же лучше, чем ничего.

- Замечательно! Мы с детьми как-то вечером там гуляли, моему восхищению не было предела! Пускай в больших городах все давно уже круче, мне от этого теплее не становится... А вот за свой город я порадовалась от души!

- Морда у него, конечно, как будто милостыню просит.

Напомним, в том же Красноярске подобные фигуры давно не редкость. Медведь у мэрии, жирафы около сквера Сурикова, петушок у здания музыкального театра, все не перечислишь.

А как вам динозавр, нравится?

ИСТОЧНИК KP.RU