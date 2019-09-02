В одном из районов Красноярска на день отключат холодную воду
У жителей Октябрьского Красноярска на день отключат холодную воду. Ее не будет 3 сентября с 9.30 до 17.00 часов, уточнили в компании «КрасКом». Подачу приостановят на улице Норильской, 1-44, Калинина, 175-191, Гросовцев, 2, а также в садовом товариществе «Заимка» и деревне Минино. Отключение воды необходимо для того, чтобы подключить к системе новый детский сад в микрорайоне Бугач.
КОНКРЕТНО
Подвоз питьевой воды будет выполняться тремя автоцистернами компании «КрасКом» по следующему графику:
Маршрут № 1:
1.Норильская,40-42 с 13.30-14.00
2.Норильская,36-38 с 14.00-14.30
3.Норильская,34 с 14.30-15.00
4.Норильская,16и-16Ж с 15.00-15.30
Маршрут № 2:
1. Норильская,10 с 13.30-14.00
2. Норильская,4г с 14.00-14.30
3. Норильская,4-4К с 14.30-15.00
4. Норильская,5 с 15.00-15.30
Маршрут № 3:
1.Калинина,179 с 13.30-14.00
2.Калинина,185 с 14.00-14.30
3.Норильская,3-3Г с 14.30-15.00
4.Норильская,1Д с 15.00-15.30
ИСТОЧНИК KP.RU