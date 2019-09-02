В Красноярском крае ревнивец расстрелял из ружья молодого соперника

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-02T12:54:39+03:00

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В Курагинском районе Красноярского края 36-летний мужчина схватился за ружье, чтобы расквитаться с молодым соперником. И теперь пойдет под суд за покушение на убийство: расследование уголовного дела уже завершено.

Все произошло весной нынешнего года в деревне Шалагино, рассказывают следователи. Обвиняемый заподозрил сожительницу в том, что она изменила ему с 22-летним односельчанином. Вне себя от ревности, он решил отомстить. Взял ружье (которое, кстати, хранил у себя дома незаконно), зарядил двумя патронами и на своей машине поехал к дому соперника.

Увидев вооруженного человека, тот попытался сбежать на своем автомобиле, но не сумел. Ревнивец успел сделать два выстрела и ранил парня. Но несмотря ни на что, тот остался жив.

На днях уголовное дело отправили в суд. Обвиняемому грозит серьезный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU