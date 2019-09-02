Перегруженная фура проломила мост в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-02T12:20:04+03:00

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В Кежемском районе Красноярского края перегруженный грузовик обрушил деревянный мост. В итоге движение между поселками Ново-Болтурино - Новая Недокура оказалось приостановлено, сообщили в пресс-службе краевого управления автомобильных дорог.

На днях на мост через реку Курейская, который выдерживает только 10 тонн, въехала груженая фура. Ее вес, к слову, был гораздо выше, чем максимально разрешенная нагрузка переправы. Понятно, что она не выдержала. И дорожники были вынуждены закрыть движение.

В КрУДоре отмечают: на участке другого пути нет. И сейчас по мосту могут двигаться исключительно легковые машины, а для грузовых дорога полностью перекрыта.

Более подробную информацию о ситуации на трассах Красноярского края можно получить по телефону диспетчерского центра (391) 211-76-97.

ИСТОЧНИК KP.RU