2019-09-02T09:16:31+03:00
Общество

Слезы, смех и поедание букетов: линейки в честь Дня знаний прошли в Красноярске

Как это было?
Ася ЖУКОВА
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Слезы, смех и поедание букетов: линейки в честь Дня знаний прошли в Красноярске.Слезы, смех и поедание букетов: линейки в честь Дня знаний прошли в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске прошли линейки в честь Дня знаний. Торжественные, трогательные, а порой и забавные – моментами. К слову, в нынешнем году праздник выпал на 2 сентября, так что каникулы продлились на день дольше.

А самым юным кадетам можно и поплакать - они живут в корпусе, родителей видят не так часто. Фото: Мария ЛЕНЦ

А самым юным кадетам можно и поплакать - они живут в корпусе, родителей видят не так часто.Фото: Мария ЛЕНЦ

А сегодня с самого утра все отправились на учебу. Скорее за парты, встретиться с друзьями и учителями. Кстати, нынешний год в Красноярске - особенный. Школы приняли рекордное количество первоклашек – 14 тысяч. А в целом 118 тысяч учеников. Это на 6 тысяч больше, чем в прошлом году. Самая большая школа у нас в микрорайоне «Покровский». Это образовательный комплекс, куда входят 3 учреждения, №153, №14 и бывшая 12-я гимназия. Здесь набрали 17 первых классов, 400 детей. Самая маленькая - школа №30, на улице Лесной. Тут в первый класс записались только 24 ребенка.

Анечку (кстати, дочь сотрудника полиции Инны Устиновой) поздравили коллеги ее мамы. Фото: пресс-служба краевого главка.

Анечку (кстати, дочь сотрудника полиции Инны Устиновой) поздравили коллеги ее мамы. Фото: пресс-служба краевого главка.

Нынче пошла в первый класс миллионная жительница Красноярска. 7-летняя Анечка Устинова, которую называют самой известной в городе девочкой, стала ученицей 42-й школы. Желаем учиться на пятерки!

Это все мне? Ура! Фото: Мария ЛЕНЦ

Это все мне? Ура!Фото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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