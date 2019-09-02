СЕГОДНЯ 08:47 2019-09-02T08:47:38+03:00

Появился новый список скверов для благоустройства в Красноярске: как проголосовать за свой? Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Опубликован новый список скверов в Красноярске, которые предложено благоустроить в 2020-м и 2021-м годах. Горожане могут проголосовать и выбрать среди них свой, чтобы его привели в порядок быстрее, сообщили на сайте мэрии.

Напомним, благоустройство состоится благодаря федеральному проекту Формирование комфортной городской среды», в свою очередь входящему в нацпроект «Жилье и комфортная среда». Голосование проходит в очной и электронной форме. Чтобы ваше мнение учли, нужно оставить свои персональные данные и согласиться на их обработку. Это поможет исключить накрутку голосов.

Все продлится со 2 по 12 сентября 2019 года. Потом комиссия подсчитает голоса и утвердит план благоустройства. Сначала будут проведены работы в скверах, которые получат наибольшую поддержку жителей.

КОНКРЕТНО

Голосование в электронной форме доступно на сайте 24благоустройство.рф и официальном сайте администрации города admkrsk.ru .

Как проголосовать очно? Урны и пункты расположены на территориях образовательных учреждений каждого района. Всего в городе 110 таких пунктов. В каждом работают волонтеры. Список пунктов смотрите на сайте 24благоустройство.рф. Чтобы проголосовать, надо предъявить паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в урну.

ИСТОЧНИК KP.RU