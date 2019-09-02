Учись на пятерки! Миллионная жительница Красноярска пошла в первый класс

СЕГОДНЯ 06:51 2019-09-02T08:24:42+03:00

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Миллионная жительница Красноярска поступила в первый класс. 7-летняя Анечка Устинова, которую называют самой известной в городе девочкой, будет учиться в 42-й школе, рассказали в пресс-службе главного управления образования.

Аня появилась на свет 10 апреля 2012 года и сразу стала местной знаменитостью. С ее рождением Красноярск вошел в элитный список городов-миллионников.

Девочка признается: сесть за парту мечтала давно, в детсаду ей было уже скучновато. Ведь она уже умеет писать и быстро читать – со скоростью почти сто слов в минуту. Но больше всего ждет уроков арифметики. Ее уже научили считать и решать задачки, вот и хочет себя попробовать. Удачи! Учись на пятерки!

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ИСТОЧНИК KP.RU