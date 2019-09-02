СЕГОДНЯ 06:23 2019-09-02T06:23:35+03:00

Где в Красноярске еще кусают клещи. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В конце лета - начале осени активность клещей в Красноярском крае продолжает снижаться. Тем не менее за прошедшую неделю паразиты укусили 30 жителей краевого центра (в том числе двоих детей), сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора:

- Чаще всего контакты с клещами регистрируются в окрестностях заповедника «Столбы», в Ветлужанке и микрорайоне Солнечный.

Это что касается, собственно, города. Впрочем, больше всего таких случаев происходит во время поездок на дачу и походов в лес, говорят специалисты.

Всего же с начала сезона в Красноярске отмечено 6 565 случаев присасывания клещей (1 120 среди детей), в крае – 18 599, в 3 417 из них пострадали несовершеннолетние.

Наибольшее количество контактов с паразитами зарегистрировано в Дивногорске, Енисейске, Ачинске, Емельяновском, Тюхтетском и Казачинском районах.

КОНКРЕТНО

Клещи сохраняют активность до октября. Находясь в лесу, на дачах, необходимо осматриваться каждые 20-30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU