«Just do it!»: в красноярских соцсетях обсуждают исписанную вандалами иномарку
Серебристый «Форд», стоящий в одном из дворов на улице Чернышевского (это Покровка) в Красноярске, исписали неизвестные. Вся иномарка – в красных «росчерках», причем один из них - «Just do it!» (просто сделай это) – слоган фирмы NIKE, дословно.
Казалось бы, событие рядовое, но в соцсетях Красноярска обсуждается довольно активно. Люди спорят: надпись – это намек водителю или нечто другое?
Вот только несколько мнений:
- Скрытая реклама NIKE, а, может, подкол владельца?
- Может, это машина директора Reebok? Вот ему продавцы-консультанты Nike и написали. Типа давай действуй!
- А ничего, что это мелковая краска, и она водой смывается?
- Если это мотивация, работает она так себе.
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ИСТОЧНИК KP.RU