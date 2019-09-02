«Just do it!»: в красноярских соцсетях обсуждают исписанную вандалами иномарку

СЕГОДНЯ 05:24 2019-09-02T05:24:10+03:00

В красноярских соцсетях обсуждают исписанную мелками иномарку. Фото: Я живу в Красноярске.

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Серебристый «Форд», стоящий в одном из дворов на улице Чернышевского (это Покровка) в Красноярске, исписали неизвестные. Вся иномарка – в красных «росчерках», причем один из них - «Just do it!» (просто сделай это) – слоган фирмы NIKE, дословно.

Казалось бы, событие рядовое, но в соцсетях Красноярска обсуждается довольно активно. Люди спорят: надпись – это намек водителю или нечто другое?

Вот только несколько мнений:

- Скрытая реклама NIKE, а, может, подкол владельца?

- Может, это машина директора Reebok? Вот ему продавцы-консультанты Nike и написали. Типа давай действуй!

- А ничего, что это мелковая краска, и она водой смывается?

- Если это мотивация, работает она так себе.

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ИСТОЧНИК KP.RU