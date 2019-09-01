Столкнулись в лобовую. В Красноярском крае в жуткой аварии пострадали 6 человек

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-01T15:22:33+03:00

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Жуткое ДТП случилось в соскресенье, 1 сентября, на 917-м километре трассы Р-255 Сибирь. В лобовую столкунулись Рено и Митсубиси. Как рассказали в ГИБДД, сотрудники которого весь день работали на месте аварии, пострадало 6 человек, двое из которых - дети в возрасте 2 и 13 лет. Произошло все в 14.40 по местному времени.

Двое из пострадавших - дети Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Водитель автомобиля Рено выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Митсубиси. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 6 человек, в том числе 2 девочки в возрасте 2 и 13 лет. Установлено, что ребенок перевозился в детском кресле, - рассказали подробности происшествия в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии, в том числе госавтоинспекторы выясняют, почему водитель Рено не смог удержать машину на трассе. О состоянии детей не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU