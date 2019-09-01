Краевому главку полиции вручили награду за самую благоустроенную территорию

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-01T12:44:38+03:00

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Не секрет, что каждый год не только красноярские дворы борются за звание самого благоустроенного и уютного, но и предприятия и организации стараются не отставать.

В этом году заслуженную победу в номинации «Самая благоустроенная территория предприятия и офиса» в Центральном районе получил краевой главк полиции. Свою территорию полицейские оформили цветами: здесь и аккуратные кадки, и клумбы, оформленные в стиле флага России; установили подсветку, - в общем, постарались. Конкурс длился с 1 апреля пл 20 июля. А накануне победителям вручали награды.

- В торжественной обстановке руководитель администрации Центрального Вадим Войцеховский вручил диплом за 1 место представителю Главного управления МВД России по Красноярскому краю за победу в номинации «Самая благоустроенная территория предприятия и офиса», - рассказали в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU