Бизнесмен лишился 100 000 рублей, покупая красную икру в интернете

СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-01T11:32:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ачинске бизнесмен остался и без денег, и без икры, которую решил купить через интернет. Не повезло. Нарвался на мошенника, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Объявление о покупке он разместил в интернете. Через некоторое время ему позвонил мужчина, сказав, что готов продать по более низкой цене, чем та, что была указана в объявлении. И ачинец соблазнился - сделка выгодная. В подтверждение, что товар отправлен, продавец предоставил ему видео, на котором 54 килограмма красной икры уходят в Ачинск. Вот только видео - не икра, на хлеб не намажешь.

- После того, как 26-летний местный житель перечислил на указанный продавцом счет деньги в сумме 94 тысячи рублей, злоумышленник перестал выходить на связь, - рассказали в пресс-службе полиции..

В полиции завели уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК России (мошенничество). Виновнику грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU