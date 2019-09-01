Нелишние килограммы: обитателям Роева ручья увеличили рацион, чтобы подготовить к спячке

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-01T11:08:50+03:00

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До зимы еще далеко, но обитатели Роева ручья уже готовятся к спячке, рассказали в пресс-службе красноярского парка флоры и фауны. Енот Мотя, например, имеет сонный вид, а медведь Буян, насмотревшись на енотов - не иначе, полощет еду в бассейне.Тоже, стало быть, ведет подготовку к зиме. Сотрудники зоопарка говорят, что всем обитателям, которые вскоре отправятся отлеживать бока до весны, увеличили рацмон питания. Ведь перед спячкой они должны набрать до 30-40 прочентов массы тела. И это совсем не лишние килограммы, а жизненно необходимые.

Енот Мотя к спячке готова Фото: Роев ручей

- Всю зиму бурые и гималайские медведи, еноты, барсуки, ежи и сурки будут спать в своих норах и логовах. Уже сейчас зоологи помогают зверям подготовиться к длительному сну – набрать вес: рационы животных увеличили на 20-50 процентов, - рассказали в пресс-службе Роева ручья. - К концу осени рацион животных начнут постепенно уменьшать, а после наступления холодов вообще прекратят кормление. Звери, как и их сородичи в природе, устроятся поудобнее и залягут в долгую спячку до весны.

Полоскание еды Фото: Роев ручей

Остальные животные ждут гостей круглый год. Правда, на зиму кое-кому из них придется переехать в более теплые вольеры. А другим, как белым медведям, например, зимняя квартира без надобности.

ИСТОЧНИК KP.RU