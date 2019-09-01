Пытался прикрыть работодателя. Жителю Енисейска вместо трудоустройства дали полгода исправработ

СЕГОДНЯ 08:34 2019-09-01T08:43:06+03:00

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Устраиваться на работу на базу ООО «Сиблес» житель Енисейска Сергей Б. пришел пьяным, и его... приняли. Завскладом так и сказал: дескать, будешь рулить погрузчиком. Окрыленный такими перспективами мужчина даже трудовой договор подписать не успел - сразу рванул осваиваться с погрузчиком «FUCHS» (Фукс). Но тяжелую технику выпившему работнику покорить так и не удалось: в кабину- то вскарабкался, а вот удержаться там не сумел - выпал, сообщили в полиции Енисейска. Да так неудачно, что едва уцелел: закрытый перелом шейки левого бедра, перелом крыла правой подвздошной кости, ушиб грудной клетки, переломы пятого и девятого ребер справа, перелом правой ключицы. В общем, не до работы. На предприятии начали проверку. Но Сергей Б. горой встал на защиту работодателя.

- Опасаясь привлечения руководителя компании к уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда, работник решил заявить в полицию о причинении ему телесных повреждений неизвестными лицами. Осуществляя задуманное, 20 мая, около 15.00, он, находясь в больнице, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления следователем МВД «Енисейский», заявил о том, что ему причинили телесные повреждения неизвестные ему лица, в результате чего ему причинен тяжкий вред здоровью, то есть сообщил о преступлении, которое фактически не совершалось, - рассказали в полиции.

Теперь мужчина будет строить карьеру в другом месте: суд признал его виновным в ложном доносе и на полгода отправил на исправработы.

ИСТОЧНИК KP.RU