СЕГОДНЯ 07:53 2019-09-01T07:54:02+03:00

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Красноярск в первую неделю осени ожидает прохлада и дожди с грозами, сообщают синоптики Среднесибирского УГМС. Так что пора доставать из шкафов плащи, ветровки и куртки. И зонтики, конечно, - без них на предстоящей неделе не обойтись. Осень. Как рассказали метеорологи, в воскресенье, 1 сентября, в краевом центре погода будет облачной с прояснениями, временами дождь, возможна гроза.

- Ветер западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха 19-21 градус тепла, - рассказали синоптики.

Туманы, к которым за последнюю неделю красноярцы уже привыкли, также сохранятся по утрам. Похожая картина сохранитсяв Красноярске 2 и 3 сентября: днем столбики термометров покажут 19 - 21 градус тепла. Далее температура будет немного понижаться: ежедневно на градус - два. В пятницу, 6 сентября, днем ожидается до плюс 17 градусов. Что касается ночных температур, то и они также будут невысокими: до плюс 10 градусов. Осадки возможны в течение всей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU