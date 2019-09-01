Пропавшего в Красноярском крае грибника ищут уже пятый день

СЕГОДНЯ 06:24 2019-09-01T06:24:49+03:00

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Владимир Шатыгин потерялся еще 28 августа. Отправился по грибы неподалеку от поселка Мина (Партизанский район) и заблудился, сообщили в группе «Поиск пропавших детей - Красноярск». Накануне волонтеры, спасатели и близкие 67-летнего мужчины прочесывали лес в предполагаемом месте. Спасатели прошли 6 километров, волонтеры примерно столько же, однако ни следов мужчины, ни его самого не обнаружили. Поиски идут уже пятый день.

Добавим, что во время грибного сезона волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск» практически еженедельно выезжают на поиски потерявшихся в тайге людей. 28 августа неподалеку от Красноярска, в районе Водораздела, найден погибшим другой пожилой грибник, Владимир Мякшин. Поисковики и спасатели обращаются к красноярцам: не отправляйтей в тайгу в одиночку и без связи. Тайга не прощает ошибок.

ИСТОЧНИК KP.RU