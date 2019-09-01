Стая бродячих собак терроризирует жителей Солнечного

СЕГОДНЯ 04:37 2019-09-01T04:37:10+03:00

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Жителям Солнечного не дают покоя бродячие собаки, живущие на пустыре. В интернет попали кадры, на которыхвидно, как псы окружают людей, прогуливающих здесь своих домашних питомцев. И в первом случае хозяйка была вынуждена взять на руки свою собаку, чтобы спасти от разъяренных псов. Во втором случае мужчина отбивался от напавшей своры камнями.

Добавим, что жители Солнечного неоднократно жаловались и в соцсетях, и в службу 005 на то, что по пустырю невозможно пройти. Были случаи нападения на детей. Однако собаки здесь так и продолжают обитать, терроризируя местных. Прокуратура недавно обвинила чиновников администрации Красноярска в плохом отлове бездомных собак. По словам надзорников, до службы отлова доводятся далеко не все заявки, которые поступают в службу 005 от горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU