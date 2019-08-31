2019-08-31T16:42:11+03:00
Общество

В Эвенкии на берегу Подкаменной Тунгуски обновили православный храм

Ни один турист не проходит мимо святого места
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Эвенкии на берегу Подкаменной Тунгуски обновили православный храм. Фото: администрация поселка ВанавараВ Эвенкии на берегу Подкаменной Тунгуски обновили православный храм. Фото: администрация поселка Ванавара
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В поселке Ванавара, в Эвенкии, обновили православный храм, построенный во имя святого архистратига Михаила. Храм расположен на высоком берегу Подкаменной Тунгуски и является не только духовным центром села Ванавара, но и его украшением. Благодаря огромному труду настоятеля храма иерея Сергия, храм год от года становится все краше и уютнее.

В администрации Ванавары рассказали, что в прошлом году здание храма утеплили. Теперь прихожанам уютно внутри, даже когда снаружи 40-градусный мороз. А с этом году на средства жертвователей заменили ограждение вокруг храма. Раньше там был деревянный забор, а теперь – кирпичные столбы и кованые решетки. И еще во дворе появились клумбы с цветами.

- Сюда приходят не только жители нашего села, - рассказывают представители сельской администрации. – Но и туристы. Любой, кто приезжает к нам, обязательно побывает в святом месте. Если верующий человек, то помолится и получит благословение настоятеля. Если атеист, то просто полюбуется внутренним оформлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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