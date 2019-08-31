2019-08-31T14:07:54+03:00
Общество

Жители села в Красноярском крае намерены сорвать вырубку 37 гектаров хвойного леса

Там собираются разрабатывать мраморный карьер
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жители села в Красноярском крае намерены сорвать вырубку 37 гектаров хвойного лесаЖители села в Красноярском крае намерены сорвать вырубку 37 гектаров хвойного лесаФото: Мария ЛЕНЦ
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Жители села Красный завод Боготольского района протестуют против сплошной вырубки хвойного леса. Речь идет об участке площадью 36,6 гектаров. Земля федеральная, но компания из Ачинска «Альфа-Инвест» получила ее в аренду. Прибыль бизнесменов может составить более 28 миллионов рублей, за аренду участка компания должна выплатить 8,7 миллионов рублей, сообщает информационное агентство «Запад24».

Село Красный завод находится рядом с зоной вырубки, поэтому жители намерены отстаивать лесной массив. Ведь вырубка леса и затем разработка здесь мраморного карьера нанесет ущерб экологии. В 200 метрах от участка разработки находится водоохранная зона заповедника «Арга», а также детский лагерь и жилые дома. Сельчане уверены, что предприниматели смогли получить его после того, как на документах появилась подпись одного из чиновников краевого минлесхоза.

Активисты села грозятся преградить федеральную трассу, если чиновники их не услышат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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