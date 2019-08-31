2019-08-31T13:31:57+03:00
Общество

«Наши люди проводку не меняют»: МЧС Красноярска рассказали о визитах мошенников

И предупредили, что никаких платных услуг пожарные инспекторы не оказывают
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Наши люди проводку не меняют»: МЧС Красноярска рассказали о визитах мошенников«Наши люди проводку не меняют»: МЧС Красноярска рассказали о визитах мошенниковФото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты МЧС предупреждают о мошенниках, которые вновь активизировались в Красноярске. Некие люди представляются инспекторами пожарной охраны, ходят по домам и квартирам и предлагают жильцам осмотреть состояние электросчетчиков и электропроводки. После беглого просмотра тут же обязательно находят опасные неисправности. Затем предлагают приобрести якобы надежное оборудование, которое спасет квартиру и ее домочадцев от пожара.

В МЧС напоминают: сотрудники государственного пожарного надзора не занимаются установкой пожарной сигнализации, проверкой газового оборудования, очисткой дымоходов, ремонтом печного отопления, а также не оказывают иные платные услуги населению и организациям. Если вам предлагают выполнить какие-либо платные работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности вашего жилища, и представляются сотрудниками пожарного надзора – не верьте, перед вами мошенники!

Инспекторы, которые проводят профилактические рейды, одеты в униформу МЧС, имеют нагрудный жетон «Государственный пожарный надзор» и служебное удостоверение. В ходе осмотра инспектор указывает на недостатки, если они есть, но никогда не предлагает их устранить за деньги.

Напоминаем телефон горячей линии краевого МЧС: (391) 227-09-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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